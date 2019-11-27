Cudi Dağı'nda ceylanlar dolaşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da yetiştirilen ceylanlar, Şırnak'ta Cudi Dağı'nda doğaya bırakılacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Projesi"nin tanıtımı amacıyla Cizre Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cudi Dağı'nın Nuh'un Gemisi ile anıldığını belirterek "Maalesef birçok alanda tahribat yapmış olan bölücü terör örgütü insanlarımızın oraya gitmesine mani olmuş. İnşallah Cudi Dağı'nda biyolojik çeşitliliği, doğası, meraları ve canlı türleriyle farklı etkinlikler gerçekleştirmek nasip olur." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan da doğal hayatın desteklenmesi amacıyla ülkenin değişik yerlerinde kurulan üretim istasyonlarında üretilen yabani hayvanların tabiata salındığını söyledi. Şanlıurfa'da kurulan ceylan koruma sahasında yapılan çalışmalarla ceylanların Mardin ve Şırnak'ta var olduğunu bildiklerini anlatan Erdoğan, Bölge Müdürlüğü olarak ceylanları Mardin ve Şırnak'a dağıtmaya karar verdiklerini aktardı.

Şanlıurfa'daki üretim sahasında yetiştirilen ceylanları aynı yerde yaban hayatı geliştirme alanı olarak tescil ve ilan ettikleri alana bıraktıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oradaki köylülerimizin desteğiyle ceylanların sayısı yeterli seviyeye kadar getirmiş olduk. Ondan dolayı ceylanları artık aynı sahaya salmamaya karar verdik. Bölge Müdürlüğü olarak Mardin ve Şırnak'ta da görülen bu ceylanları buralara dağıtmaya karar verdik. Toplantımızın amacı projemizi sizlerle paylaşmak. Bu projeyi Şırnak'ta hayata geçirmeye çalışacağız. Ceylanlar sadece Şanlıurfa'da değil Mardin'de de Şırnak'ta da olsun. Çocuklarımız, dedelerimizin ve babalarımızın doğal ortamlarında gördüğü bu hayvanları yeniden görsün."

Toplantıya, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Karagöz, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürü Orhan Kalay, muhtarlar ve kurum personelleri katıldı.