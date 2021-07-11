Cudi dağında havai fişek gösterimi - Son Dakika

Cudi dağında havai fişek gösterimi

ŞIRNAK - Güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağında bu gün düzenlenen Cudi Festivalin ardından havaiyi fişek gösterimi yapıldı.

Tam 40 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağında Güvenliğin sağlanmasıyla Cudi zirvesinde havaiyi fişekli görsel şöleni yaşandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar havaiyi fişek gösterimini izledi.

Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alanda, valilik, belediye, Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen festivale katıldı.

Akşam saatlerinde yapılan organizasyonda Cumhuriyet Meydanı'nda yerel sanatçılar müzik dinletisi sundu. Daha sonra Cudi Dağı bölgesinde havai fişek gösterileri yapıldı.

Yapılan gösteride vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Bişeng Fatma Acar, "biz bu gün çok farklı bir gurur yaşıyoruz. Terör örgütü tam kırk yıldır engellediği ve medeniyetin ikinci doğuş yeri olan Cudi Dağına kırk yıl sonra ayak bastık. Biz bu gururu ve sevinci cumhurbaşkanımız sayesinde yaşadık. Bu gün coşkulu bir festival yaptık. İnşallah daha güzel festivaller yapılması umuduyla. Silah sesi yerine artık müzik, davul ve zurna sesi duyuyoruz. Bu havaiyi fişeklerin Cudi Dağın zirvesinde aydınlatması çok güzel bir gurur oldu" dedi.