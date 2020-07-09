Cudi Dağı'nda kaybolan 2 kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Cudi Dağı'nda kaybolan 2 kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı
Cudi Dağı'nda kaybolan 2 kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 5 Temmuz'da kaybolan iki kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.
Cudi Dağı'nda kaybolan 2 kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 5 Temmuz'da kaybolan iki kişi için havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.
Cudi Dağı bölgesinde aileleri ile birlikte pikniğe giden İzzet Batmaz ile Selahattin Güngen'in bölgede kaybolması üzerine arama tarama faaliyeti başlatıldı. Kaybolan Batmaz ve Güngen'in PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı ihtimali üzerinde durulurken arama çalışmaları genişletilerek bütün bölgeye yayıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, jandarma ekiplerinin havadan ve kadardan gerekli takibi sürdürdüğünü şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlamadıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Kayıp şahıslarla ilgili adli boyutu da kazandı. Bu konuda Şırnak Cumhuriyet Savcılığımızın talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerimiz havadan ve kadardan gerekli takibi sürdürüyorlar. Şu ana kadar herhangi iz veya emareye rastlanmadı. Ama arkadaşlarımız yakın takipteler. Arkadaşlarımız bölgede tahkikatlarını sürdürüyorlar. Bu konuda ailelerinde hassasiyetleri var. Aileler kayıp şahıslar ile ilgili hem jandarmamıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza başvuru yaptılar. İşlemler adli boyutuyla devam ettiriliyor. Arama faaliyetlerini de orada jandarma ekiplerimiz tarafından sürdürüyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda onuda paylaşacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:32 Kaynak: İHA
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