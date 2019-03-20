Son Dakika Haberleri: Cudi Dağı'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Cudi Dağı'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Cudi Dağı'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit J.Yzb.Yunus Çelebi" operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından arama tarama faaliyeti sonucunda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 11 adet EYP düzeneği, 101 adet 7,62x39 mm fişek, 4 adet dolu Ak-47 şarjörü, 1 adet 155 mm top mühimmatı, 5 adet örgütsel doküman (not defteri), 6 adet piknik tüpü, 3 adet 12 kilogramlık tüp, 2 kg amonyum nitrat, 458 adet çeşitli ebatlarda pil, 24 adet EYP düzenekleri için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet EYP ateşleme düzeneği anteni, 8 adet elektrikli fünye, 15 kg EYP düzeneklerinde kullanılmak üzere temin edilmiş çivi, 1 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış anahtar kabı, 200 metre bakır tel, 13 adet hücum yeleği, 5 adet uyku tulumu, 2 adet ceset torbası, tıbbi ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı tarafından Cudi Dağı bölgede düzenlenen operasyon devam ediyor.

(Melih Yiğit/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Şırnak, Cudi, Güncel
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