Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi - Son Dakika

Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Cudi Dağına bırakılan 23'ü dişi toplam 60 ceylan drone ile havadan görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından bölgedeki ceylanları korumak ve sayılarını arttırmak amacıyla getirilen ceylanlar, ekipler tarafından sıkça takip ediliyor.

Doğa gezgini olan Akif Özek, Cudi Dağı başta olmaz üzere bölge genelinde doğada ender görülen hayvanların olduğunu söyledi. Özek, "Fırsat buldukça Şırnak dağlarında geçiyoruz. Bölgedeki hayvanlar doğamızın en önemli parçası onları görüntülemeden geçmiyoruz" dedi.