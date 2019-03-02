Son Dakika Haberleri: Cudi Dağında Mağarada PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Cudi Dağında Mağarada PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi

20 dakika önce

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cudi Dağında Mağarada PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik 2019-2" operasyonunda; yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 dört adet sığınak içerisinde; 2 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, 1 adet amper ölçer, 2 adet telsiz, 1 adet tahrip olmuş M16 piyade tüfeği, 3 adet tahrip olmuş M16 şarjör, 1 adet bixi dipçiği, 17 adet büyük pil, 1 adet küçük tüp, 1 adet keskin nişancı kamuflajı, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet bidon, bol miktarda sağlık malzemesi, 3 adet örgüt mensuplarına ait mont, bol miktarda yaşam malzemesi, 2 adet sırt çantası ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin tespit ettiği sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi. Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Şırnak, PKK, Cudi, 3. Sayfa
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