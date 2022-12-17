Bakan Soylu açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

17.12.2022 20:44

Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde gerçekleşen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildi. Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

J- SİHA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak Taarruz Helikopterlerinin de destek verdiği, jandarma özel harekat ve komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, biri sözde Cudi Dağı Bölge sorumlusu olmak üzere 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Komandolar tarafından bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor. Terörle mücadele operasyonları, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi'nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır Eren operasyonlarında ablukada idi. Üç terörist üç sarı torba. Kahraman evlatlarımızın eline sağlık."

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı, Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu açıkladı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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