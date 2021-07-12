CUDİ FESTİVALİ YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

Cudi Festivali, Hz. Nuh ve ona inanan seksen kişinin gemiden indikten sonra Sefine Bölgesinde kurtuluş için Allah'a şükretmelerini yad etmek ve Hz. Nuh'un sünnetini devam ettirmek amacıyla binlerce yıldır aralıksız gerçekleşen bir festivaldir.

Her yıl temmuz ayının ilk Cuma gününden itibaren başlayan, bölgede yaşayan bütün bölge insanı ve bölge dışından gelen misafirlerin birlikte katılarak kutladıkları Cudi Dağı zirvesinde yer alan Sefine'deki Cudi Festivali, 40 yıl aradan sonra Şırnaklı vatandaşlarımız ve gençlerimizle birlikte aynı yerde, Sefine mevkiinde coşkuyla yeniden kutlanmaya başladı. Kutlamaya katılanlar ziyadesiyle duygulu anlar yaşadı.

Bu kapsamda Nuh Peygamber ziyaret alanında bulunan tarihi Mescitte kılınan şükür namazı sonrası kesilen kurbanlar ve yapılan duaların ardından Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, katılımcılarla birlikte erbane dinletisi eşliğinde festival alanına doğru yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda, Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu festivale telefonla bağlanarak birlik ve beraberlik mesajı verdi, böylesine güzel bir organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

Festival alanında konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Cudi'ye çıkmak, Cudi'de etkinlik yapmak herkesi derinden etkilemiş durumda. Bugün alana indiğimiz andan itibaren herkesin gözleri nemliydi, duyguluydu, yüzünde tebessüm vardı. Ne mutlu ki bugünleri yüce Allah bizlere yaşattı. Şükürler olsun.

Şu an Cudi'deyiz. Cudi, insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor. Cudi, dinler tarihi açısından ayrı bir önem ifade ediyor. Cudi, insanlığın ikinci doğuşu olarak kabul edilen Nuh tufanından sonra Nuh'un gemisini bünyesinde barındırıyor. Cudi, ziyaret ve festival geleneğinin adeta en eski örneğini teşkil ediyor. Cudi, kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz Şehitlerimizin, Gazilerimizin müstesna hatıralarını bünyesinde muhafaza ediyor ve bugünlere taşıyor. Cudi özel bir yer. İnsanlık tarihi için müstesna bir yer. Son yıllarda maalesef biraz boynu büküktü Cudi'nin, mahzundu, garipti. Çünkü bölücü terör örgütü, asırlardır buraya ziyaret geleneğini yaşatan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın buraya gelmesinin önünde set oluşturmuştu. Ama, güçlü devletimiz kararlılıkla terörle mücadeleyi sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, Korucularımız yoğun bir mücadele verdiler ve bugün şükürler olsun Cudi'de, bütün diğer alanlarda olduğu gibi güvenlik sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor.

Biliyorsunuz, devletimiz güvenlik konseptleri geliştiriyor. Sağlanan bu huzur ortamının daim olması anlamında yollar, kuleler, üs bölgesi yapıyor. Bu konsepti Cudi Dağı'nda da uygulamaktayız. 2019 yılı sonunda Sayın İçişleri Bakanımızın destekleriyle bu konsepti geliştirdik ve son halini 11 Kasım 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 milyon fidan dikme kampanyası kapsamında İlimize ziyaretlerinde hep birlikte kendisine arz ettik. Kendileri de videokonferans yoluyla Namaz Dağındaki fidan dikim etkinliğine bağlanan Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi aynen şöyle idi: 'Cudi'ye çıkalım, festivali de yapalım. ' Biz bunu emir telakki ettik. Hemen ertesi gün Sayın İçişleri Bakanımız ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinin destekleriyle çalışmaları başlattık. Çalışmaları kahraman Jandarmalarımızın eşliğinde yaptık. Özel İdaremiz ve yüklenici firmalar üzerlerine düşeni yaptılar ve çalışmalar devam ediyor.

Geçen yıl Kurban Bayram Namazını buradaki binlerce yıl önce yapılan, 1700 yıldır da Müslümanlar tarafından kullanılan Mescitte kılmıştık. O zaman yol yapım çalışmaları yeni başlamıştı ve karayoluyla buraya gelme imkanı yoktu. Bugün, karayoluyla da vatandaşlarımız intikal edebildi. Yıllar sonra ilk etkinlik olması hasebiyle ve yol çalışmaları halen devam ettiği için belki katılım arzu ettiğimiz düzeyde değil ama göreceksiniz ki bir buçuk yılda bu kadar mesafe alındıysa bundan sonra çok daha büyük mesafeler alınacak ve isteyen herkes burayı ziyaret edebilecektir. Sayın İçişleri Bakanımız, geçen yıl burada, Sefine'de Kurban Bayram Namazı için İlimize gelmişti ve namazı birlikte kıldık. Bayram Namazı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla bağlandığında şunu ifade etmişlerdi: 'Geçmişte hüzünlü hikayeleri olan Cudi'nin, artık güzel hikayeleri olacak. ' İşte bugün, o güzel hikayelerin başlangıcına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ne mutlu bugünümüze.

Cudi bugün bize tebessüm ediyor. Cudi hepimize, hoş geldiniz, diyor. Cudi bize Hz. Nuh'un insanoğlunu doğru yola çağıran, doğru yola davet eden mesajını kulağımıza fısıldıyor. Nuh'un gemisinin birlik, beraberlik, hoşgörü, kardeşlik mesajını bize hatırlatıyor. Bu mesaja en çok sahip çıkacak olan Şırnaklı hemşehrilerimiz, Şırnaklı gençlerimizdir inşallah. Bugün burada gençlerimiz de var. Belki Cudi'nin hikayesini çok duydular ama buraya çıkma fırsatları yoktu. Bugün onlar için de bir başlangıç yaşıyoruz. Bugün gençlerimiz de buraya ayak bastı. İnanıyoruz ki bundan sonra sürekli gelecekler.

Nuh'un gemisi adeta yolculuğuna devam ediyor. Nasıl ki o yıllarda zalimler helak oldu, bugün de iyilik ve iyiler kazanacak; şer odakları, zalimler helak oldu, helak olmaya da devam edecek. Cudi'de bugün şanlı bayrağımızın dalgalanışı bunun ifadesidir. Bunu yapan, bunu sağlayan, tarih boyunca 'Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevme' anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. ' anlayışıyla tarih sahnesine çıkıp şanlı zaferler ortaya koyan yüce devletimiz ve güçlü milletimizdir; Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları, güvenlik birimlerimiz ve bizatihi vatandaşlarımızın kendisidir.

Bugün duyguluyuz. Bir kere daha şükrediyoruz. Ne mutlu bugünümüze. Şırnaklı hemşehrilerimizle hep birlikte şu sözü veriyoruz: 'Bugün 40 yıl aradan sonra buraya geldik. İnşallah bundan sonra kesintisiz bir şekilde buraya gelmeye devam edeceğiz. ' Huzurumuzu bozmak isteyenlere, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlere, şer odaklarına, terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz, asla ödün vermeyeceğiz, asla fırsat vermeyeceğiz. Birbirimize sıkı sıkı kenetlenmeye devam edeceğiz. Şırnak olarak da bütün ülke olarak da yarınlara güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.

Bu vesileyle bütün diğer yatırım ve çalışmalarımızda olduğu gibi Cudi'deki çalışmalar konusunda da bizlere riyasetlerinde gerekli destekleri sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, İlimiz ve bütün Şırnaklı hemşehrilerimiz adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde desteklerinden dolayı Sayın İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımızın bu projeleri destekleyen birimlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz, 24 saat, geçmişte olduğu gibi nöbet tutan, görev yapan kahramanlarımıza, jandarmalarımıza, polis özel harekat ekiplerimize, korucularımıza çok teşekkür ediyorum. 40 yıllık süre zarfında burada mücadele eden Mehmetçiklerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu etkinlik için ilk günden beri birlikte çalıştığımız, vatandaşlarımızın Sefine'ye çıkma istekliğini her zaman hatırlatagelen çok değerli Şırnak Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şekillendirmemiz ve hızlandırmamız konusunda sürekli motive etti ve bugün nasip oldu, hep birlikte buradayız. Sayın Milletvekilimize, her projede beraber olduğumuz Üniversite Rektörümüze, Dicle Kalkınma Ajansımıza, STK'lar adına Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyorum. Bu sahanın hazırlanmasında Özel İdaremize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Şırnak Belediyesi çalışanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ve özellikle Şırnaklı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki çok daha fazla hemşehrimiz bugün burada bulunmak istiyordu. Bu ilk etkinlik olması hasebiyle yaklaşık bin 500 kişilik sayılı bir toplulukla burada olduk. Sizlere de iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Cudi'nin hatırasına, mirasına sahip çıktığınız, Nuh'un gemisine, Hz. Nuh'un mesajına ve mirasına sahip çıktığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle nice güzel faaliyetlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmak duası ve temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. " dedi.

Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz da birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği festival, Dengbejler dinletisi, Aşure ikramı, gökyüzüne balon salımı, Sefine-Nuh Peygamber alanında güvercin salımı gibi çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festivale Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve eşi Fatma Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan V. Yarbay Ali Bahadır Aslan, Cumhuriyet Savcısı Şamil Öztürk, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, BBP İl Başkanı Hacı Güneş, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, kurum müdürleri, kanaat önderleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.