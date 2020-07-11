Çufalı, BEÜ'nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ'nün 28'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yayımladığı mesajı şöyle; "Kökleri 1924 yılı Maden Mühendisleri Mektebi'ne kadar uzanan, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Üniversitemiz 28 yıl boyunca, akademik ve idari personelinin fedakar çabaları, öğrencilerinin başarılı çalışmaları gerek fiziki ve teknik altyapı olarak gerekse bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapmış olduğu atılım ve gelişmelerle yurt içi ve yurt dışında, birçok örnek başarıya imza atarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer üretme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Öğrenci odaklı, insan merkezli bir anlayışla hareket eden, nitelikli ve kaliteli akademik faaliyetlerini evrensel standartlarda sürdüren, insanlığa karşı sahip olunan yüksek sorumluluk ve etik bilinciyle toplumla bütünleşen, şehrimizin nam-ı diğer Karaelmasımızın marka değerinin oluşması için de özgün ve yenilikçi bakış açısıyla 28 yıldır yükseköğretim kurumu misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir. Kurulduğu dönemden bugüne milli ve manevi değerlerini özümsemiş girişimci ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek, çağın gereklerine uygun eğitim ve öğretim hizmetleriyle bilime ve insanlığa faydalı olmaya çalışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bugün itibariyle 14 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar destek hizmeti veren 34 Araştırma Merkezi, 35 bini aşkın öğrencisi, 3 bin 500'e yaklaşan çalışanıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vererek 28. yılında elde ettiği başarılarla örnek bir yükseköğretim kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan büyük onur duyduğumuz Üniversitemizin gelecek yıllarda da artan şekilde gelişeceğine ve yükseleceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 28. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyor; kuruluşundan günümüze kadar Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunan bütün yöneticilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza, birlikte üretmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz şehrimizin güzel insanlarına ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK