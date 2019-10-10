Son Dakika Haberleri: Çufalı'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Son Dakika Güncel Çufalı'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

Çufalı'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımladı.

Çufalı'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımladı.


Rektör Çufalı'nın açıklaması şöyle:


"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin bekasını, vatandaşlarımızın can güvenliğini ve güney sınırımızı tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, kardeş bölge halkına huzur götürmek ve barışı tesis etmek için meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış bulunmaktadır. Bölgesinde güçlü bir aktör olan Türkiye'nin uluslararası barışa destek verebilmesi, bölgedeki terör tehditlerini bertaraf etmesiyle mümkündür. Ülkemiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesareti ve Devletimizin kararlılığıyla oluşturacağı Güvenli Bölge sayesinde bölgeye barış ve huzur getirmeyi amaçlamaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak devletimizin ve ülkemizin geleceği için terör örgütleriyle canı pahasına mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizin ve Barış Pınarı Harekatı'nda Ordumuzla birlikte olan yerel unsurların her zaman olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu belirtiyor, muvaffakiyetler diliyoruz." - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
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