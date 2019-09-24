Çufalı, Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Zonguldak BEÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen 'Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması' çalıştayına katıldı.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, üniversite rektörleri, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ve uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ve akademisyenleri katıldı.



YÖK Başkanı Saraç'ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, yükseköğretim sisteminin yurtdışında tanıtılmasına ve üniversitelere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde zengin bir içerikle yeniden hazırlanan 'Study in Turkey' web sayfasının tanıtımı yapıldı.



Çalıştay, daha sonra 'Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşmasında Fırsatlar ve Değerlendirme Yolları' ile 'Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşmasında Tehditler ve Alınabilecek Tedbirler' başlıklı iki ayrı oturum ile devam etti.



YÖK'ün önemsediği temel politikalar arasında yer alan yükseköğretimde uluslararsılaşma konusunun vurgulanarak ülkemizin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini ve üniversitelerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını hedefleyen çalıştay, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK