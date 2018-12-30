Çufalı, Öğrencilerle Kütüphanede Bir Araya Geldi
1 saat önce
Rektör Çufalı, Farabi Kampüsü Kütüphanesinde öğrenciler ile bir araya geldi.
Rektör
Çufalı, Farabi
Kampüsü Kütüphanesinde öğrenciler ile bir araya geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde Genel Sekreter
Hayri Bulazar ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir
ile birlikte, Farabi Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay
Kütüphanesi'nde öğrenciler ile buluştu.
Ziyarette Çufalı öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinledi, üniversiteden beklentileri ve önerileri ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyarette Rektör Çufalı, onlarla birlikte kütüphanede ikram edilen gece çorbasından içti. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: İHA
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu
İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü
MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı