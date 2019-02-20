Çufalı, Yaşlılık Şurası'na Katıldı
9 dakika önce
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 1.Yaşlılık Şurası'na katıldı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 1.Yaşlılık Şurası'na katıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'na katıldı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı şura, "aktif yaşlanmanın desteklenmesi" ve "yaşlı haklarının güçlendirilmesi" ana temaları ile 20 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:10 Kaynak: İHA
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