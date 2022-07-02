Çukobirlik Dicle Kooperatifi Başkanı Kağba'dan, çiftçilere pamuk ekimi tavsiyesi - Son Dakika
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Çukobirlik Dicle Kooperatifi Başkanı Kağba'dan, çiftçilere pamuk ekimi tavsiyesi

02.07.2022 13:40
Çukobirlik Dicle Kooperatifi Başkanı Kağba'dan, çiftçilere pamuk ekimi tavsiyesi

Batman'da Çukobirlik Dicle Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba, pamuğun önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, çiftçilere pamuk ekimi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Batman'da Çukobirlik Dicle Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kağba, pamuğun önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, çiftçilere pamuk ekimi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kağba, yaptığı açıklamada, çiftçilerin toprak dostu pamuğa yönelmesi gerektiği, pamuğun sofradaki yağdan tekstildeki ipliğe kadar yaşamın her alanında gerekli olduğunu söyledi.

Çiftçilere daha kazançlı olan pamuk ekimine yönelmelerini tavsiye eden Kağba, pamuğun Batman ve Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu kaydetti.

Pamuk ekiminin mısıra göre sulamada ve gübrede tasarruf sağladığını ifade eden Kağba, pamukta desteğinin de yüksek olduğu aktardı.

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Kaynak: AA

Çukobirlik, Batman, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukobirlik Dicle Kooperatifi Başkanı Kağba'dan, çiftçilere pamuk ekimi tavsiyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukobirlik Dicle Kooperatifi Başkanı Kağba'dan, çiftçilere pamuk ekimi tavsiyesi - Son Dakika
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