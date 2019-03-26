Son Dakika Haberleri: Çukur 2.sezon 25.bölüm Çukur'da Kim Öldü?

Çukur 2.sezon 25.bölüm Çukur'da Kim Öldü?

8 dakika önce

Çukur 2.Sezon 25.Bölüm Özet: Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak.

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Çukur 2.Sezon 25.Bölüm Özet:

Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak. Aksiyonun bir an bile düşmeyeceği, her anın ekran başındakileri şaşırtacağı bölümde Çeto, Koçovalılar'ı yok etmek pahasına her şeyi yapacak. Mahsun ise hem Çeto'dan hem de Koçovalılar'dan intikam almak için harekete geçecek. Koçovalılar'da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyecek.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 

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