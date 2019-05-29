Son Dakika Haberleri: Çukur 2.sezon 34.bölüm (Sezon Finali)
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Çukur 2.sezon 34.bölüm (Sezon Finali)

1 saat önce

2. Sezon 34. Bölüm Özet: Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak.

2. Sezon 34. Bölüm Özet:

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde olacak. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.
Çukur 2.sezon 34.bölüm (Sezon Finali)
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:02 
Çukur, TV
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