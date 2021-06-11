Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİLER

Denize sıfır arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürülen oyunculara belediye ve çevreciler tepki gösterdi. Çok sayıda ağaç ve çalı türü bitki kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açılırken, parselin içinde kalan bitki örtüsü de tahrip ettiler.