ÇUKUR 4.SEZON
Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Gökhan Horzum
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
2. Yönetmen: Özgür Sevimli
Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay
Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu
OYUNCULAR
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Seren: İrem Sak
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı
Remzi: Çağrı Atakan
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Son Dakika › TV › Çukur 4.Sezon 11.Bölüm Sneak Peek - Son Dakika