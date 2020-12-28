Çukur 4.Sezon 17.Bölüm 2.Fragman - Son Dakika

Çukur 4.Sezon 17.Bölüm 2.Fragman

28.12.2020 23:43

ÇUKUR 4.SEZONKoçovalılar'ın düşmanları bitmiyor!

ÇUKUR 4.SEZON

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu

OYUNCULAR

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

#Çukur #ÇukurS4

Çukur 4.Sezon 17.Bölüm 2.Fragman

Yönetmen, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Çukur 4.Sezon 17.Bölüm 2.Fragman - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor Ankara'da halk ekmeğe zam Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın eski takım arkadaşı Gabriel Magalhaes koronaya yakalandı         
23:28
Ailesinin yaptığı kazayı haber alan dedenin Ailesinin yaptığı kazayı haber alan dedenin "Torunum nerede?" feryadı yürek dağladı         
22:54
Türkiye'den Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmesine tepki Türkiye'den Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etmesine tepki         
22:53
Konya'da bir evde 165 adet sikke ele geçirildi Konya'da bir evde 165 adet sikke ele geçirildi         
22:39
AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor         
22:15
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme         
21:51
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 00:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukur 4.Sezon 17.Bölüm 2.Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei