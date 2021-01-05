Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme - Son Dakika

Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme

05.01.2021 09:43

ÇUKUR 4.SEZONKoçovalılar'ın düşmanları bitmiyor!

ÇUKUR 4.SEZON

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Gökhan Horzum

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Özgür Sevimli

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu

OYUNCULAR

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

#Çukur #ÇukurS4

Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme
Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme
Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme

Yönetmen, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Çukur 4.Sezon 18.Bölüm Ön İzleme - Son Dakika


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