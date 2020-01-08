Çukur'a bomba transfer! 'Çivi' karakterini ünlü oyuncu canlandıracak!

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın, Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizi Çukur'a dahil olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha ekleniyor. Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş iddialara göre Çukur dizisine transfer oldu.

HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

Ferhat ile Şirin dizisinin final yapmasının ardından Ferhat karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, Çukur dizisine geçiş yaptı. Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Tolga Sarıtaş'ın hangi karakteri oynayacağı merak ediliyor.

İZLEYİCİ YENİ İSİMLER BEKLİYORDU

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran'dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Diziye katılan bu ünlü isim büyük ses getirdi. Ancak gelecek olan isimler Nejat İşler ile sınırlandırılmadı. Yeni isimlerin geleceğine dair söylentiler dolaşırken gündeme Tolga Sarıtaş'ın ismi bomba gibi düştü. Yeni bölümlerde Çukur dizisinde yer alacak olan oyuncunun dizi de Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.