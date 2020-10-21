Çukur başında silahla nöbet tutan teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Mardin'de 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına karşı yürütülen operasyonlar sırasında kazdıkları çukurun başında silahlı nöbet tutarken yakalanan teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık C.E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü PKK mensuplarına karşı yürütülen çukur operasyonları döneminde çukur başında silahlı nöbet tutarken güvenlik güçlerinin titiz operasyonuyla beraberinde patlayıcı madde ve sahte kimlikle yakalandığını anımsattı.

Sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birden fazla askerin veya polisin şehit olmasına neden olabileceğini belirten savcı, teröristin cezalandırılmasını talep etti.

Sanık da savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığı "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığa, "patlayıcı madde bulundurmak"tan 6 yıl 8 ay ve 20 bin lira, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 4 yıl 6 ay ile "terör örgütü propagandası" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.