Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti - Son Dakika

Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti

26.01.2021 00:29
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti, System.String[]

Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur'da bir ayrılık daha yaşandı. İrem Sak'ın ayrılığının ardından Koçovalıların en büyük düşmanı Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler diziden ayrıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

ÇAĞATAY ERDENET YAŞATTIKLARINI GÖRDÜ

Çukur dizisine Cengiz Erdenet'in büyük oğlu olarak giren Çağatay Erdenet, Çukur'a ve Koçovalılara yaptıklarının bedeli son bölümde ödedi. Bütün Çukur'u bombalarla, mayınlarla kaplayan ve birçok kişiye zarar veren Çağatay Erdenet'e bombalı bir tuzak kuruldu. Çağatay mayının patlamasıyla öldü ve Nejat İşler diziye veda etti.

Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti

KOÇOVALILARIN TEK DÜŞMANI KALDI

Daha önce senaryo gereği uzaklaşan Nejat İşler bu akşam yayınlanan bölümle Çukur'a veda etti. Dizide Çağatay Erdenet rolünü canlandıran Nejat İşler'in Çukur'dan ayrılması sonrası tek Erdenet olarak Kulkan kaldı.

RESMİ HESAPTAN VEDA PAYLAŞIMI

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Nejat İşler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti - Son Dakika Magazin


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