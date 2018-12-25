Son Dakika Haberleri: Çukur'da Büyük Şok! Yamaç, Kurşunların Hedefi Oldu!

Çukur'da Büyük Şok! Yamaç, Kurşunların Hedefi Oldu!

1 saat önce

Ay Yapım imzalı 'Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünün finalinde nefesler tutuldu. Ersoy'la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.

Çukur'da Büyük Şok! Yamaç, Kurşunların Hedefi Oldu!, System.String[]

"Yamaç öldü mü?", "Yamaç'ı kim vurdu?" sorularının cevabı büyük bir merakla beklenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk'ün üstlendiği 'Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecan yarattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali'nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Ağabeyinin karşına çıkan Selim'in nasıl davranacağı ve Cumali'nin ne tepki vereceği merakla beklenecek.

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da12.20 izlenme oranı (rating), 24.59izlenme payı (share), AB'de 10.13 izlenme oranı (rating), 22,73 izlenme payı (share), Total'de ise10.99 izlenme oranı (rating), 23.27 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #aileherşeydir etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #aileherşeydir etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika,dünyada 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

VARTOLU, SAADET'E VE OĞLUNA KAVUŞTU!

Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto'nun dediklerini yapan Vartolu, Yamaç ve Selim'le de güçlerini birleştirerek harekete geçti. Karakuzular'a hiç beklemedikleri bir oyun oynayan Vartolu, Selim'in Lal Fındık'ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Onları eve getirdiği anlar ekran başındakileri derinden etkilerken, Yamaç da gözyaşlarını tutamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:23 Kaynak: Bültenler

Selim, Çukur, Güncel
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