Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, dün akşam 106. yeni bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüme Selim Koçovalı'nın dramatik ölüm sahnesi damga vurdu.

YAMAÇ'IN KOLLARINDA CAN VERDİ

Cumali'nin kardeşi Arık Böke'yi öldürmesinin intikamını alan Çağatay Erdenet, tuzağa düşürdüğü Selim Koçovalı'yı iki yerinden bıçakladıktan sonra mahallenin tapularını da vererek serbest bıraktı. Selim ise elinde tapularla mahalleye kadar yürümeyi başardı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Selim, kardeşi Yamaç'ın kolları arasında son nefesini verdi.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

Akın ise babasının ölümünün ardından Erdenetler'in yalısına denizden saldırarak kurşun yağdırdı. Diğer yandan ise intikam yemini eden Yamaç Koçovalı yeniden ailenin başına geçti ve planını yaptı. Erdenetler'e ait fabrikaları Cengiz'in gözü önünde havaya uçuran Yamaç tekrar Çukur'un gücünü gösterdi.

"ELVEDA SELİM KOÇAVALI"

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda diziye veda eden Öner Erkan için "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur'dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoş çakal Öner Erkan" ifadeleri kullanıldı.

ROL ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Dizide Yamaç karakterini oynayan Aras Bulut İynemli ise Instagram hesabından Öner Erkan ile çekilen pozlarını paylaşarak "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; abim, kardeşim, arkadaşım iyi ki sen be" dedi.