Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı - Son Dakika

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı

29.12.2020 07:34

Dün akşam 109. yeni bölümüyle ekrana gelen Çukur'da dünyaca ünlü dizi La Case de Papel'deki soygun anlarında kullanılan maskelere ve isimlere gönderme yapıldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Çukur dizisi, dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi.

Çukur'da Erdenetler'e savaş açan Yamaç Koçovalı, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri buldu. Paraların bir kısmının ise banka şubesinin duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenen Yamaç, adamlarıyla birlikte bankayı soydu.

BANKAYI BASTILAR

Yamaç ve adamları Cengiz Erdenet maskeleri taktı. Yamaç bankanın paralarını almadı. Ancak duvarlardaki gizli bölmeleri kırarak Cengiz Erdenet'in yasa dışı yollardan kazandığı ve sakladığı dolarları çaldı.

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı

LA CASE DE PAPEL'E GÖNDERME YAPTILAR

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisine de gönderme yapılan sahnede, Yamaç'ın İstanbul kod adını alması dikkat çekti. Yamaç'ın adamları ise kendilerine Adana, Antalya ve Mardin gibi şehirleri isim olarak seçti.

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı

La Casa de Papel'de İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ele geçirerek milyonlarca euro basan ekipteki ana karakterler için Berlin, Oslo, Helsinki, Moskova, Rio gibi şehirlerin isimlerini kullanılmıştı.

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı
La Case de Papel

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'da Kulkan Erdenet'in kaçırdığı ve ölüm tuzağı kurduğu Efsun ve Nehir'i kurtarmak için Koçovalılar'ın 2 saati vardı. Kulkan'ın sorduğu garip bilmecelerin sırrı zor da olsa çözüldü ve kurtarma planı başladı. Medet, Celasun ve Meke Sarıyer'e Efsun'un olduğu mermerciye giderken; Cumali, Metin ve Aliço Kadıköy'e Nehir'in olduğu tiyatroya gittiler. Hem Nehir hem de Efsun son anda kurtarıldı.

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı

YAMAÇ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Selami Amca'nın marketinin önüne bırakılan kamyonun içinden Erdenetler'in evinde gizlice çalışan Çukurlular'ın naaşı çıktı. Yamaç ise gördüğü manzara karşısında Erdenetler'in sonunu getireceğinin yeminini etti. Hayatını kaybeden Çukurlular'ın intikamını almak isteyen Yamaç Olga'nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar verdi.

Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı
Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı
Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı

Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Necip Memili, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı - Son Dakika Magazin


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