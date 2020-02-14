Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin

Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

27 dakika önce

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 88. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde Yamaç, Nehir'in hamile olduğunu öğreniyor.

Çukur'un yeni bölümünde; Yamaç, Cumali'den sıkı bir ağabey dayağı yiyor. Dövüş sahneleri heyecanı yükseltirken Emmi'ye ne olduğu merak uyandırıyor. Mahsun'un Yamaç'ın yardımına koştuğu anlar dikkat çekerken, Nehir'in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoke oluyor. Videodan dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerini izleyebilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay'ın keyifle Çukur'a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay'ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi. Yamaç ve Vartolu'nun Mahsun'u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç'ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi. Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u korumak Vartolu'ya düştü.

Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
Çukur, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:30 
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