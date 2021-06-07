Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi - Son Dakika

Ay Yapım'ın dizisi Çukur bugün final bölümüyle ekrana geliyor. Funika Games, Erdi Yapım ve Ay Yapım iş birliği yaparak dizinin mobil oyununu geliştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Funika Games kurucu ve YK Başkanı Civan Sözkesen, "Sevdasını, acısını, öfkesini, sevgisini duvarlara dökenler için mobil oyunu başlıyor. Oyunda macera tüm heyecanıyla dijital platformda devam ediyor" dedi.

Civan Sözkesen, Türk oyun sektörünün büyüdüğünü dile getirerek, "Pandemiyle bu alana ilgi çok fazla arttı. Büyüme, sektördeki rakamlara da yansıyor. Geçen yıl 2.4 milyar dolarlık yabancı yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki dönem bu alanda ciddi büyüme öngörülüyor" diye konuştu.

"OYUN VE DİZİ BİRER SANAT"

Önümüzdeki dönem dizi ve oyun sektörünün daha çok iç içe geçeceğini belirten Sözkesen, "Oyun ve dizi birer sanat. Türkiye'de ve dünyada dizi izlenme oranları çok yüksek. Kaliteli yapımların sezonlarını tamamlandıktan sonra, oyun olarak serüvenlerine devam edebileceğini Çukur oyunu ile görmüş olduk. Global şirketler hem film hem dizi için çalışmalar yapıyor ve bunun örneklerinin daha çok karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm dünyada, eğlence sektörüne olan yatırımlarda düşüş olmaması dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm sürecinin özellikle kalifiye işgücüne ulaşmada koşulları eşitlendiğini aktaran Sözkesen, geliştirdikleri oyunların bugüne kadar 1 milyonu ABD pazarından olmak üzere toplam 2 milyondan fazla indirildiğini söyledi.