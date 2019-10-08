Son Dakika Haberleri: Çukur evimiz Yamaç babamız!
Son Dakika Güncel Çukur evimiz Yamaç babamız!

Çukur evimiz Yamaç babamız!

1 saat önce

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekrana gelen Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümü duygusal sahneleriyle beğeni toplarken, final anında yükselen "Çukur evimiz Yamaç babamız!" sözleri bölüme damga vurdu.

Çukur evimiz Yamaç babamız!, System.String[]

Kardeşlerini ziyaret eden Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğü heyecan dolu bölümde Yamaç'ı gören Akın büyük bir şok yaşadı.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.57 izlenme oranı (rating), 23.99 izlenme payı (share), AB'de 8.53 izlenme oranı (rating), 21.42 izlenme payı (share), Total'de 9.69 izlenme oranı (rating), 24.15 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #ÇukurEvimizYamaçBabamız etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 35 dakika dünyada ise 4 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ, KARDEŞİNE YARDIM EDİYOR!

Yamaç'ı, Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali'nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç'ın yaralarına müdahale etti. Yamaç'ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç'a Çukur'a dönmesi konusunda baskıda bulundu.

Avrupa Birliği, Çukur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:26 Kaynak: Bültenler
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