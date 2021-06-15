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Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor - Son Dakika

Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor

15.06.2021 00:57

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, final yaparak hayranlarına büyük üzüntü yaşatmıştı. Çukur hayranlarına dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli'den müjdeli haber geldi. İynemli, Çukur'un belgeselinin çekileceğini söyledi.

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Çukur, 7 Haziran 2021'de yayınlanan 131. bölümünün ardından ise ekranlara veda etti. Dizinin final yapması, hayranlarında büyük üzüntü yaratırken, Çukur'un yıldız ismi Aras Bulut İynemli, veda mesajında bir de müjdeli haber verdi.

Ünlü oyuncu, "Çukurca veda" başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim, veda etmek zor geldi. Çukur... 4 koca yıl... Her hafta... Güzel, değerli ve uzun yol... Yol önemlidir insan hayatında... Her zaman hikayelerin gücüne inandım.

"HİKAYESİ HEPİMİZE İÇİNE ALDI"

Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkese böyle ekip, böyle hikâye nasip olmaz diye var olduk içinde… O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim Gökhan Horzum.

Duygularımı söze dökmekte o kadar zorlanıyorum ki keşke biraz bir şey öğretseydin, kalbim yerinden çıkacak ne yazacağım diye, Ya Sidi dinliyorum; Bu kadar oluyor.

"SEYİRCİYE GEÇMESE ANLAMI OLMAZDI"

Canlılığıyla, acısıyla, sevinciyle, stresiyle, keyfiyle, zorluluğuyla, başarısıyla ve hatalarıyla öyle dolu 4 sene ki... iyi ki ya! Çok değerli, çok özel, her zaman var olacak bir yerlerde!... Peki, her şeyiyle yaptık biz bu hikâyeyi anlattık, seyirciye geçmese, o hikâyeyi paylaşmazsak bir anlamı olur muydu? Kesinlikle olmazdı...

"BELGESELDE NASIL ANLATACAĞIM"

Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? ????????(yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatacağım? ) -belgesel mi var ? Obaaaaa.....Şükürler olsun"

Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor

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Son Dakika Magazin Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor - Son Dakika Magazin


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