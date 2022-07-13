Çukur mu tepe mi? Mars fotoğrafları insanları ikiye böldü!

Birkaç yıl önce sosyal medyada bir kadın elbisesinin sarı mı yoksa mavi mi olduğu tartışma konusu olmuştu. Elbise tabii ki de maviydi. Fakat bazı insanlar aynı ekrandan bakıyor olsa bile sarı olduğunu öne sürüyordu. Şimdi ise buna benzer bir tartışma NASA tarafından paylaşılan Mars fotoğrafları üzerinde ortaya çıktı. Fotoğraflara baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Çukur mu tepe mi?

NASA, Mars fotoğrafları çukurları gösteriyor dedi!

NASA tarafından paylaşılan Mars fotoğrafları çukur ve kraterlere ait. Zaten aşağıdaki görselde de haberimizin başında paylaştığımız kraterin yakınlaştırılmış hali bulunuyor. Bu sayede net bir şekilde tepe olmadığı anlaşılacaktır.

Fakat hemen sol tarafında olduğu gibi çukur mu yoksa tepe mi olduğunu anlayamadığımız bir sürü fotoğraf mevcut. Aslında bunları birer tepe sanmak çok da yanlış değil. Zira topoğrafik haritalarda alanın engebe ve yükselti durumunu gösteren halkalar olmasaydı bu haritaları da okuyamazdık.

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Tabii elimizde topoğrafik harita olsa bile NASA'nın paylaştığı görselleri yorumlamak bundan daha zor. Çünkü bazı kraterlerin içerisinde onlarca tepe, onların içerisinde de çukurlar ve uçurumlar bulunuyor.

Ayrıca bu çukurların bazılarının yer altında birbirlerine bağlı olabileceği söyleniyor. Yani tıpkı bir yer altı şehri gibi tüneller ağı olabilir. Fakat yaşam olmamasına rağmen uzun süre bu şekilde kalması ve de kendiliğinden oluşmuş olması oldukça dikkat çekici.

Buna ek olarak Mars'ın toprak ve kaya yapısı Dünya'dan farklı olduğu için yeryüzü şekilleri de alışageldiğimizin dışında. Örneğin yukarıdaki fotoğrafta solda yer alan görüntü aslında bir tepe. Fakat içerisindeki çukurun içinde bir tepe daha var. Zaten kendisi de bir kraterin içerisinde yer alıyor. Yani muhtemelen çarpan meteorun yüzeyinin şeklini aldığı için böyle sıra dışı bir görüntüye sahip.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!