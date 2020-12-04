Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor - Son Dakika

Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor

04.12.2020 07:48

Çukur dizisinin merakla beklenen 106. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Dizinin başrol oyuncularından Selim Koçavalı, Çağatay Erdenet'in tuzağına düşerek ölüyor. Fragmanda Selim için düzenlenen cenaze töreninden bir sahne yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek olan 106. yeni bölümüne Selim Koçavalı'nın ölümü damga vuruyor.

"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı. Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yapan Selim, Çağatay Erdenet'in tuzağına düştü. Cemil ise Çağatay'ın adamı çıktı. Yeni bölüm fragmanında elinde Çukur'un tapularını tutan Çağatay'ın "Göze göz, dişe diş, intikam" sözleri dikkat çekiyor.

Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor

ÖLÜM HABERİ HERKESİ YIKIYOR

Selim Koçovalı'nın ölüm haberinin herkesi derinden sarstığı tanıtımda Akın'ın gözyaşları içinde haykırışları yüreklere dokunuyor. Yamaç'ın sözleri Erdenetler'den intikam alacağını açıkça gösteriyor. Koçovalılar ile Erdenetler'in savaşının bundan sonrasında nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.

Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor

VEDA EDİYOR

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan, gelecek hafta yayınlanacak olan 106. bölüm ile diziye veda edecek.

Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor
Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor
Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor

Öner Erkan, Pazartesi, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor - Son Dakika Magazin


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