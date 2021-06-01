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Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu? - Son Dakika

Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?

01.06.2021 09:09

Ekranların sevilen dizisi Çukur, dün akşam 130'uncu bölümüyle ekrana geldi. Dizide evlerine düzenlenen saldırıda ailenin kadınlarının rehin alındığını düşünen Yamaç, amcaya teslim oldu. Amcanın ortağı Şahram ise Yamaç'ı elleri bağlı bir şekilde havuza attı. Ayrıca öldürülen kızının intikamını almak isteyen Ayşe ise amca Koçavalı'nın boğazını sıkarak boğdu. Uzun süre havuzda nefessiz kalan Yamaç ise eski aşkı Sena'nın havuzda boğulduğu anları düşündü. Yamaç'ın akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, dün akşam 130. yeni bölümüyle ekrana geldi. 131. bölümle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde olanlar ise izleyiciyi ekrana kilitledi.

KOÇOVALI KADINLAR, SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ

Mahalleyi ele geçiren amca Cumali ve Şahram'a karşı Koçovalı kardeşler saldırı başlattı. Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu. Koçovalılar'ın güvenli evini de tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?

YAMAÇ, ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE HAVUZA ATILDI

Eve gelen Yamaç, Vartolu ve Cumali ise eşlerinin ve annelerinin amca tarafından rehin alındığını sandı. Yamaç ise amcaya giderek teslim oldu. Finalde Şahram, Yamaç'ı bir havuza elleri kolları bağlı bir şekilde attı. Havuzda boğulan Yamaç'ın aklına ise aynı şekilde öldürülen eşi Sena geldi.

Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?

YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Sena'nın ölüm sahnesiyle Yamaç'ın boğulma anları ise finalde aynı anda yer aldı. Çukur'un sonunda ise Yamaç'ın dizideki eski anlarından kesitler ekrana geldi. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin ölüp ölmediği ise final bölümünde ortaya çıkacak.

Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?

AYŞE, AMCA CUMALİ'Yİ BOĞDU

Çukur finalinde içkisine zehir konulan amca Cumali, fenalaşıp yere yığıldı. Planı yapan Ayşe ise vücudu felç olan ancak bilinci açık şekilde yatan amca Cumali Koçovalı'yı "Sen benim kızımı böyle boğarak öldürdün dimi" diyerek elleriyle boğdu.

Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü yayınlandı! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?

Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Saldırı, Ölü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu? - Son Dakika Magazin


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