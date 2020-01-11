Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum - Son Dakika Magazin

Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum

18 dakika önce

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanında Yamaç ile Mahsun arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Yamaç, "Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum" diyerek büyük bir saldırının sinyalini veriyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, kanalların reklam anlaşmalarından dolayı Ocak ayının başlarında yayınlanmadı. 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan dizinin 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ÇAĞATAY YAMAÇ'A GÖZDAĞI VERİYOR

Çukur yeni bölümde Çağatay Erdenet, "Ben müttefiklerime bunlardan birer tane veririm. Güzel işbirliğimizin nişanesi olsun diye. Ve tabi hatırlamaları için" sözleriyle Yamaç'a gözdağı veriyor.

Mahsun ise, Çağatay'ın son derece tehlikeli olduğunu söylüyor ve "O adam ne derse 'he' de geç. O adamın eli senin tahmin bile edemeyeceğin yerlere uzanıyor" sözleriyle Yamaç'ı uyarıyor.

"İSTANBUL'UN DUYACAĞI BİR PATLAMA İSTİYORUM"

Fragmanın sonunda Yamaç ile Mahsun arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Yamaç, "Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum" diyerek büyük bir saldırının sinyalini veriyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun'u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla'yı bulacak.

Vartolu Almanya'daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer'in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer'in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun'un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur'un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

TOLGA SARITAŞ ÇUKUR'A MI TRANSFER OLDU?

Öte yandan, son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın, 'Çivi' karakteri ile Çukur dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edilmişti. Önceki gece Yeniköy'de bir mekanda görüntülenen Aras Bulut İynemli, söz konusu iddialara ilişkin, "Onları biz de haberlerden gördük" dedi.

Çukur'un 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bütün İstanbul'un duyacağı bir patlama istiyorum
Çukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı

Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş'ın Çukur'a katılacağı iddialarına yanıt verdi

İstanbul, Çukur, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:22 
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