Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor - Son Dakika Magazin

Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor

40 dakika önce

Çukur dizisinin merakla beklenen 87. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur baskına uğruyor ve Cumali yakalanma tehlikesi yaşıyor. Öte yandan Yamaç ve Efsun yakınlaşmaya başlıyor. "Gözlerinde ne var" diyen Yamaç, Efsun ile öpüşüyor.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un 87. bölümünden ilk fragman geldi. Çukur yeni bölümde Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Çağatay, adeta intikam yemini ediyor. Bunun yanı sıra heyecanın eksik olmadığı fragmanda Çukur baskına uğruyor.

ÇAĞATAY İNTİKAM FİTİLİNİ ATEŞLİYOR

Çağatay'ın "Artık ayağımın altında bir Koçovalı istemiyorum!" sözleriyle intikam fitilini bir kez daha ateşliyor. Çukur ise baskına uğruyor. Çukur'a geri dönen Cumali polislerden köşe bucak kaçarken, Yamaç'ın aksiyon dolu dövüş sahneleriyle yine adından söz ettiriyor.

EFSUN VE YAMAÇ ÖPÜŞÜYOR

Nefes kesen anların yaşandığı fragmana damga vuran an ise Yamaç ve Efsun'un yakınlaşması oldu. Sarmaş dolaş Efsun'la yatakta yatan Yamaç, "Gözlerinde ne var" diyerek Efsun'un saçlarını öpüyor. İkili daha sonra yakınlaşarak öpüşmeye başlıyor

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Çukur'da yaşanan gelişmeler Karaca'yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

Çukur'un 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun ve Çağatay öpüşüyor
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Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:57 
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