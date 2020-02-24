Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor - Son Dakika Magazin

Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor

41 dakika önce

89. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlanan Çukur dizisinde Mahsun ve Remzi arasındaki kavga heyecanı arttırırken Vartolu, Sadettin'in karşısın çıkıyor. Öte yandan Yamaç ve Çağatay'ın el sıkıştığı anlar ise merak uyandırıyor.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen anların yaşandığı fragmanda Yamaç'ın "Doğru yolu bulacağını biliyordum" diyen Çağatay'ın elini sıkması herkesi şaşkına çeviriyor.

YAMAÇ, ÇUKUR'U TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

Yamaç, Çağatay'ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur'u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim'i de yanına alarak mahalleye dönecek. Çukur yeni bölümde mahalleyi yeniden eski günlerine döndürmek isteyen Yamaç'ın planı herkesi şaşırtacak. Yamaç, düşman olduğu Çağatay Erdenet ile anlaşma yoluna gidecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Çukur'daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan'ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan'a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla'nın, Cumali'ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak.

Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur'u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor
Selim, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:33 
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07:33 Çukur'un 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İki düşman Yamaç ve Çağatay el sıkışıyor
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