Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor - Son Dakika Magazin

Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor

32 dakika önce

Çukur dizisinin merakla beklenen 89. bölüm fragmanında Çağatay'ın planları sonrasında kötü duruma düşen Çukur'a giden Yamaç, Metin'i görünce yıkılıyor. Yamaç, ağabeylerine "Hepimiz Çukur'a gireceğiz" diyerek planlarını devreye sokuyor.

Show TV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç'ın Çukur sokaklarında dolaştığı, dedesinin fotoğrafına bakan Akın'ın gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda Emmi'nin sözleri dikkat çekti.

YAMAÇ PLANINI AÇIKLIYOR

Hastanede tedavi gören Emmi,"Bizi dağıtmaya, parçalamaya çalışıyorlar. Onların artık bir babaya ihtiyacı var" diyor. Metin'in durumunu gören ve büyük bir şok yaşayan Yamaç, ağabeylerine aldığı kararı bildiriyor. Kendini olayların sorumlusu olarak gören Yamaç, "Hepimiz Çukur'a gireceğiz!" sözleriyle yeni planının sinyalini veriyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı yayınlanan 88. bölümünde Yamaç'ın hayatına koyulan 5 milyonluk ödül büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Selim ve Cumali, Yamaç'ı alsa da kardeşlerinin peşindeki kiralık katillerden kurtulamadı. Koçovalı kardeşler, dört bir yana yayılan Çağatay'ın adamlarıyla girdikleri mücadeleden sağ kurtulmayı başardı. Cumali'den sıkı bir ağabey dayağı yiyen Yamaç, Selim'den ise af diledi. Vartolu'nun karşıladığı Koçovalı kardeşler Emmi'nin durumunu öğrendi.

Emmi'nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken Yamaç ve Vartolu Emmi'nin yanına koştu. Emmi'nin bu duruma gelme nedenini anlamaya çalışan Yamaç, Meke'den mahallenin durumunu öğrendi. Yamaç'a ulaşmak için her yolu deneyen Nehir, sonunda karşısına çıkan Yamaç'a büyük gerçeği söyledi. Nehir'in hamile olduğunu öğrenen Yamaç büyük bir şok yaşadı. Bebeği önce istemeyen fakat babasına verdiği sözü hatırlayan Yamaç, Nehir'in bebeği aldırmasına engel oldu.

Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatının şokunu yaşadı

Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:09 
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