Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı.
Magazin Burada adlı magazin sayfasında yayınlanan habere göre, flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi"Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.
İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.
Son Dakika › Magazin › Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı - Son Dakika Magazin