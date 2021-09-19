Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Magazin Burada adlı magazin sayfasında yayınlanan habere göre, flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi"Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.