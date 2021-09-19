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Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi - Son Dakika

Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

19.09.2021 09:29

Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte kameralara yakalandı. Oyuncu, muhabirin sorularına "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Magazin Burada adlı magazin sayfasında yayınlanan habere göre, flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi"Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Kocalarımla yaşıyorum dedi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi - Son Dakika
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