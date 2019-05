Çukur'un İkinci Sezon Finaline unutulmaz bir gala gecesi!

Dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar'da " Çukur'da Umut Var" sloganıyla düzenlenen İkinci Sezon Finali Gala Gecesi'nde binlerce kişi final bölümünü tüm Çukur ekibi ile birlikte izledi. 'Çukur' oyuncularının ve pek çok müzisyenin, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyledikleri konserle başlayan gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlandı.

İstanbul Lütfi Kırdar'ın mekan sponsoru olduğuve biletlerinin günler öncesinde tükendiği 'Çukur'un İkinci Sezon Finali Gala Gecesi yıllar boyu unutulmayacak renkli anlara ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca pek çok "ilk"i gerçekleştiren Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Çukur', 27 Mayıs akşamı "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ile bunlara bir yenisini daha ekledi.

Ebru Akel Sancak'ınsunuculuğunda gerçekleşen özel gecede binlerce konuk ikinci sezon finali heyecanını beraber yaşadı. Yolu 'Çukur'dan geçmiş tüm oyuncular, dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar'da gerçekleşen Sezon Finali Galası'nda bir araya geldi. Gecenin başında dizinin tüm oyuncuları ve ekibi salona girmeden önce kırmızı halıdan geçip hayranlarıyla fotoğraflar çektirdi. Ardından basının karşısına çıkarak bu anlamlı etkinlikle ve sezon finaliyle ilgili duygularını paylaştı.

Gecenin başlangıcını son bölümlerde izleyicilerin dikkatini çeken 'Zombi' şarkısına imza atan Adamlar yaparken onları MRF, Heja ve Şam, Melek Mosso, Hidra ve Saki, Doğan Duru (Redd), Ender Balkır, Zeynep Bakşi Karatağ takip etti.

ERCAN KESAL ve KUBİLAY AKA'DAN ÇUKUR'A ÖZEL ŞARKILAR

Geçtiğimiz sene 'Gamzendeki Çukur' ile müzikteki hünerini gösteren Kubilay Aka bu sene de Ozan Doğulu ve Ceylan Ertem ile birlikte 'Çukur'a özel harika bir şarkıya imza attı. Aka, ilk kez gala gecesinde dizinin hayranları ile buluşturduğu 'Çukur Benim' şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber sahneye çıktı. İdris Baba gibi efsanevi bir karakterle gönüllerde taht kuran Ercan Kesal ise bu özel gecede usta müzisyen Nida Ateş'le 'Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım' türküsünü seslendirdi.

ÇUKURSPOR COŞKUSU!

Gecede Aras Bulut İynemli, Cem Uslu, Kadir Çermik, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Uğur Yıldıran, dizinin senaristi Gökhan Horzum ve dizinin bestecisi Toygar Işıklı'dan oluşan Çukurspor'un sahneye çıktığı dakikalarda ise salondan çığlıklar ve alkışlar yükseldi. Sözlerini Cem Uslu'nun yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Nere Gitsen Çukur Orda' şarkısı ilk kez gala gecesinde seslendirildi. İzleyicilerin şimdiden şarkıya eşlik ettiği anlarda Çukurspor'un sahnedeki enerjisi, İstanbul Lütfi Kırdar'da stat atmosferi yarattı.

Konserin sonunda mikrofonu devralan 10 yaşındaki Lara Mehmet, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 1 yaşındayken çok ender görülen bir kanser hastalığını atlatan Lara, müzik tarihinin sevilen klasiklerinden 'Fly Me to the Moon'u söyleyerek herkesi kendine hayran bıraktı. Hem Lara'nın hem de Aras Bulut İynemli'nin verdiği mesajlar ise salonu dolduran binlerce kişiyi derinden etkiledi.

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ'NDEN ÖZEL TEŞEKKÜR PLAKETİ!

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz; Ay Yapım ailesi adına Kerem Çatay, Pelin Diştaş; Show TV adına Suavi Doğan'a, Ebru Akel Sancak'a ve Lütfi Kırdar adına Mustafa Dardağan'a teşekkür plaketi takdim etti.

ÇUKUR'DA UMUT VAR!

Show TV, Ay Yapım ve Kansersiz Yaşam Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleşen gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıkarak davetlilere "Çukur'da Umut Var" sloganını ve kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışıfarkındalığının ne kadar önemli olduğunu konuklara yeniden hatırlattılar. 'Çukur'un sezon finali gecesinden elde edilen tüm gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlandı.