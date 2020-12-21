Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor - Son Dakika

Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor

21.12.2020 07:42

Çukur dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan 108. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cengiz Erdenet'in hastanede olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Cumali'nin "Senin adın Cengiz Mardin!" demesi dikkat çekiyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun'u rehin tutmaya devam edecek.

YAMAÇ, CENGİZ'İ BİTİRMEYE YAKLAŞIYOR

Rehin tutulan Efsun ve Nehir, güçlerini birleştirerek Erdenetler'in elinden kurtulmak için uğraşacak. Bir süredir Çukur'u uzaktan takip eden Nedim'in Koçovalılar'dan sürpriz bir isteği de olacak. Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan'ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor
Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor

Pazartesi, Aralık, Çukur, TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Çukur'un merakla beklenen 102. bölümden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Cengiz'den intikam alıyor - Son Dakika
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