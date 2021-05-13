Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekrana gelmeyecek. Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.

Çukur'un yeni bölümü ise 24 Mayıs Pazartesi 20.00'de Show TV'de olacak. Dizi 7 Haziran'da ise 131. bölümüyle final yapacak.