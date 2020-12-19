Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu? - Son Dakika

Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?

19.12.2020 00:35

Çukur dizisinin merakla beklenen 108. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde Yamaç Koçovalı'nın intikam planı Cengiz Erdenet'i zor duruma düşürüyor. Erdenetler'in yalısındaki mutfakta çalışmaya başlayan kişiler içeceklere kattıkları madde nedeniyle Cengiz Erdenet hafıza sorunları yaşamaya başlıyor hatta kendi adını bile unutuyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 21 Aralık Pazartesi akşamı 108. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ile Nedim'in karşı karşıya olduğu Çukur'un yeni sezon fragmanında Cengiz'in adını hatırlamadığı korku dolu anlar herkesi şoke ediyor. Nedim'in bahsettiği konukların gelişi akıllarda soru işareti oluştururken, gelen kişilerden Yasmin'in elindeki Çukur sembolü dikkat çekiyor. "Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kaçabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun'u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler'in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur'u uzaktan takip eden Nedim'in Koçovalılar'dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet'i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan'ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Selim'in intikamı için harekete geçen Koçovalılar'ın hamleleri nefes kesti. Cumali, Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu ve Cemil'e ulaşmayı başardı. Cemil, Cumali'ye oyun oynayarak onu tuzağa düşürmeye çalıştı ancak oyunu ortaya çıktı ve Koçovalılar, Cemil'i yakaladı. Finalde Selim'in ölümünden sorumlu olan Cemil'in sonunu Akın getirdi ve babasının intikamını aldı.

Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?

YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'İ KAÇIRDI!

Yamaç, Erdenet fabrikalarını patlattıktan sonra ardı ardına hamlelerini yapmaya devam etti. Yamaç, Cengiz'in yolunu keserken Çukurlu gençler de arabasının tekerlerini patlattı. Bu sırada Yamaç'ın kaç tane ilaç fabrikası olduğunu sorması üzerine panikleyen Cengiz, arabası da çalışmayınca bir taksiye binmek zorunda kaldı ancak bindiği taksiyi Cumali Koçovalı kullanıyordu. Böylelikle Cengiz Erdenet'i kaçıran Yamaç, onu ayakkabılarını ve ceketini de alarak ıssız bir yere bıraktı.

Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?

KULKAN ERDENET, SAVAŞA HIZLA DAHİL OLDU!

Kulkan Erdenet ise Çukur'a hızlı bir giriş yaptı. Yamaç'ı takip ettiren Kulkan, Nehir'e ulaşarak onu kaçırdı. Nehir'in de Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenen Cengiz'in keyfi yerine gelirken, Erdenetler'in evinde tutulan Efsun ve Nehir birbirini teselli etti.

Kulkan'ın bu hamlesiyle Yamaç'a karşı büyük bir koz elde eden Erdenetler'in ilerleyen bölümlerde bunu nasıl kullanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

KOÇOVALILAR, CEMİL'İ YAKALADI!

Cumali, uzun çabalardan sonra Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu. Selim ile Cemil'in tanıştığı gazinoya giden Cumali, burada Cemil ile karşılaştı. Cemil, Selim'in öldürülmesinde suçu yokmuş gibi davranarak Cumali'yi kandırmaya çalıştı.,

Oyunu başlatan Cemil daha sonra Cumali'yi Çağatay Erdenet'in olduğunu öne sürdüğü depoya getirdi ancak burada Koçovalılar ile karşılaştı. Olacakları önceden tahmin eden Cumali, önlemini almıştı. Böylelikle Yamaç, Cumali ve Akın, Selim'in ölümünden sorumlu olan Cemil'i yakaladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu?

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Son Dakika Magazin Çukur'un yeni bölümü fırtına gibi geliyor! Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i bitirme planı tutuyor mu? - Son Dakika Magazin


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