Son Dakika Haberleri: Çukura Dubalı Önlem

Çukura Dubalı Önlem

33 dakika önce

Çukura dubalı önlemANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur trafikte tehlike oluşturunca vatandaşlar bu kez dubalı önlem aldı.

Çukura dubalı önlem

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur trafikte tehlike oluşturunca vatandaşlar bu kez dubalı önlem aldı.
Kent genelinde birkaç gündür süren sağanak yağış nedeniyle,Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi, Şair Adem Dede Caddesi'nde 1 metre çapında çukur oluştu. Özellikle araç trafiği için tehlike oluşturan çukuru fark eden vatandaşlar araçların ve insanların zarar görmemesi için çukuru biraz taşla doldurup üzerinde de dubalı önlem aldı. Caddeyi kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların dubalı önlemi dikkate aldıkları görüldü.
Caddede önlem alan taksici esnafı İsa Kaynak, "Yağmur yağınca çukur oluştu, İlgili yerleri aradık ve öncesinde kendimizce dubalı önlem aldık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Antalya, Muratpaşa, Çukur, 3. Sayfa
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