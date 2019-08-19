Son Dakika Haberleri: Çukura düşen at ile tay kurtarıldı
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Çukura düşen at ile tay kurtarıldı

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, üstü tahta ile kapatılan çukura düşen at ve yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Çukura düşen at ile tay kurtarıldı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, üstü tahta ile kapatılan çukura düşen at ve yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Lüleburgaz'ın Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi'ndeki boş arazide, üzeri tahta ile kapatılan çukura, anne at ve yavrusu düştü. Mahsur kalan atları görenler, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, iş makineleriyle 3 metre derinliğindeki çukuru genişletti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla halat bağlanan at ve yavrusu, çukurdan çıkarıldı. Anne at ile yavrusu, Lüleburgaz Belediyesi veterinerine götürülüp, kontrolden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.


- Kırklareli
Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
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