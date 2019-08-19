Son Dakika Haberleri: Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı
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Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı

46 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü tahtayla kapatılmış çukura düşen at ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü tahtayla kapatılmış çukura düşen at ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş at ve yavrusunun boş bir çukura düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yavru atı hızlı bir şekilde çukurdan çıkardı. Anne atı düştüğü dar çukurdan çıkaramayan ekipler, olay yerine iş makinesi çağırdı. Olay yerine gelen iş makinesi, atın düştüğü çukurun etrafını kazarak toprağı genişletti. At yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucunda halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıkıştığı çukurdan kurtarılan at ve yavrusu, veteriner hekimin kontrolünün ardından tekrar doğaya salındı. - KIRKLARELİ
Cumhuriyet Mahallesi, Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:48 Kaynak: İHA
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