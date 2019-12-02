Son Dakika Haberleri: Çukura düşen atı itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Çukura düşen atı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çukura düşen atı itfaiye kurtardı

6 saat önce

Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukura düşen atı itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at çukura düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.


Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

İtfaiye, Karlısu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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