Çukura düşen atı itfaiye kurtardı

Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at çukura düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.

Hatay 'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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