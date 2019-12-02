Çukura düşen atı itfaiye kurtardı
6 saat önce
Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
Hatay'da çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çukuru fark edemeyen at çukura düştü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu atı düştüğü yerden çıkardı.
Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü