Çukura düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Çukura düşen inek kurtarıldı
16.10.2020 23:32
Çukura düşen inek kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra iş makinası ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.
Çukura düşen inek kurtarıldı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra iş makinası ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.
Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, Çukurköy Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ineğin yaklaşık 5 metrelik çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden ekipler, çukura düşerek mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ineği kurtarmak o kadar kolay olmadı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği itfaiye erleri önce ineğin gövdesine ip bağladı. Ardından da iş makinası yardımıyla inek kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
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