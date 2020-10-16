Çukura düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Çukura düşen inek kurtarıldı

16.10.2020 23:32

Çukura düşen inek kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra iş makinası ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.

Çukura düşen inek kurtarıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra iş makinası ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.

Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, Çukurköy Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ineğin yaklaşık 5 metrelik çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden ekipler, çukura düşerek mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ineği kurtarmak o kadar kolay olmadı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği itfaiye erleri önce ineğin gövdesine ip bağladı. Ardından da iş makinası yardımıyla inek kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

Çukura düşen inek kurtarıldı
Çukura düşen inek kurtarıldı
Çukura düşen inek kurtarıldı
Çukura düşen inek kurtarıldı

Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çukura düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

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