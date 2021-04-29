Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen kaplumbağa ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen kaplumbağa ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metrelik çukurda 2 kaplumbağanın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bahçelievler Şubesi ekipleri sevk edildi. Çukura inen bir itfaiye eri, kaplumbağa ve yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Kaplumbağa ve yavrusu daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.



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