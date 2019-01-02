Son Dakika Haberleri: Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı

41 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde su dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde su dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçede içinde su bulunan çukura sokak köpeği düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı.

Sokak köpeğinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alan ekipler, daha sonra çukura inerek, köpeği düştüğü yerden kurtardı.

Çukurdan kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, İtfaiye, Güncel
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