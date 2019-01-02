Çukura Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı
41 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde su dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde su dolu çukura düşen köpek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ilçede içinde su bulunan çukura sokak köpeği düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sokak köpeğinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alan ekipler, daha sonra çukura inerek, köpeği düştüğü yerden kurtardı.
Çukurdan kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:13 Kaynak: AA
Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar
Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar
Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı